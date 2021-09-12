以員林市公所來講，列管的公共廁所就有172座，需要大量人力巡查廁所，員林公所為了提升鄉親的如廁文化，推動公廁革命，簡單步驟教你「如廁禮儀」，要揮別民眾對公廁的刻板印象。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

員林市清潔隊列管的公廁包括各地機關、公園、超商、廟宇、車站等共172座，平均一個月會巡查到一次。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

要改變民眾對公廁簡陋、濕臭的刻板印象，除了管理單位定期清潔維護外，更需要每位使用者發揮公德心，展現良好的如廁禮儀，共同維持優質公廁環境。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

公共廁所一般給人髒亂不堪、味道難聞的印象，就算民眾真的很「急」也會忍耐到鄰近超商借廁所，以員林市公所來講，列管的公共廁所就有172座，需要大量人力巡查廁所，員林公所為了提升鄉親的如廁文化，推動公廁革命，簡單步驟教你「如廁禮儀」，要揮別民眾對公廁的刻板印象。

員林市清潔隊列管的公廁包括各地機關、公園、超商、廟宇、車站等共172座，平均一個月會巡查到一次，巡查項目硬體包括照明、沖洗手、標示、地板、便器施設等設備、清潔維護則會看有無異味、洗手台、便器堵塞、地板潮濕等，並依照分數給予等級。

員林清潔隊長黃吉城表示，良好的如廁文化禮儀是每個公民應該要有的禮貌，優質的如廁行為包含「敲敲、關門、上、沖、洗」共5個行動口訣，先敲門確認是否有人，再關門注重自己隱私，也尊重他人，如廁後使用適量衛生紙，並將廁紙丟入桶內，並洗手清潔，盡量讓廁所保持不髒、不濕、不臭等三個原則。

黃吉城還說，公廁垃圾桶內使用過的廁紙病菌高，丟棄在垃圾桶會產生氣味、孳生蚊蟲外，也可能導致清潔人員在處裡過程中增加感染風險，近年加強推動衛生紙丟馬桶政策，但民眾仍須注意衛生紙與面紙不同，避免誤丟造成馬桶阻塞。

黃吉城強調，要改變民眾對公廁簡陋、濕臭的刻板印象，除了管理單位定期清潔維護外，更需要每位使用者發揮公德心，展現良好的如廁禮儀，共同維持優質公廁環境，除了是對下一位使用者的尊重，也體恤辛苦的清潔人員，希望民眾一起遵守如廁禮儀保持環境整潔。