「反萊豬」等4項公投案將在1218舉行。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，美豬至今沒有人進口，而美牛進口已達9年，藍營說美豬是毒豬，怎麼不敢說美牛是毒牛？朝野應團結為國家發展，國民黨搞的公投案根本是政治操作。

「反萊豬」、「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4大公投案將在12月18日舉行，作為「反萊豬」公投領銜人的藍委林為洲今日表示，公投若過，藻礁、食安可以確保，也不致影響台美關係，台灣過去沒進口過萊豬，不也沒影響台美關係，而公投綁大選也是過去民進黨主張的價值。

柯建銘表示，非核家園是大家追求的主張，而且核四現在也沒有設備、也無驗收，核廢料的問題更是無解，重啟已經停建的核四根本不可能，也沒有人敢談重啟核四。

柯建銘指出，有關桃園藻礁問題，政府蓋的觀塘天然氣第三接收站已經外推。近年來台灣用電量屢創新高，如果不蓋的話，會馬上遇到缺電問題，民進黨也早已未雨綢繆發展綠電，盡量把能源和環境問題兼具。

柯建銘說，美豬已經沒有人進口了，美牛自馬政府時代起至今也已經進口9年，藍營現在說美豬是毒豬，若按同樣邏輯，美牛怎麼不說是毒牛？民進黨的主張就是採國際標準，已經都說得很清楚。

柯建銘表示，自從前美國總統川普上任後到現在的美國總統拜登，台美合作有許多發展，國民黨現在的做法，難道要站在中方與美國對立嗎？難道要兩岸一中嗎？在野黨不應如此，朝野應團結為國家發展共同努力，但國民黨的公投案根本是在做政治操作。