星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、射手座、摩羯座的女人特別會吵架，與人起衝突時總能發揮十足的戰鬥力，讓對方節節敗退，毫無反擊餘地，千萬不要輕易激怒她們。

▍1.白羊座

白羊女性格活潑熱情，想到什麼就說什麼，不會把心事藏在心裡，和她們相處時非常輕鬆愉快，不會有心理負擔，因此她們身邊總是圍繞著許多朋友。當白羊女被惹怒的時候，會毫不猶豫的直接開吵，戰鬥力非常驚人，她們不講道理，但是氣勢絕對不會輸給對方，她們最看不起在背後講人閒話的人，如果心中有不滿，不如直接面對面吵架，也不要在背後指手畫腳。

▍2.射手座

射手女很樂觀，行事作風非常灑脫，平常和朋友相處時非常熱情，總會安排各種活動充實自己的生活，她們喜歡新奇有趣的事物，吸引了許多志同道合的朋友，人緣非常好。平時射手女脾氣很好，就算有人故意找麻煩也不一定會生氣，但是如果一再忍讓對方依然不知收斂，她們就會有邏輯、有條理的把對方痛罵一頓，讓對方完全沒有反駁的餘地，最後只能灰頭土臉的認輸走人。

▍3.摩羯座

摩羯女給人的印象非常低調，在社交場合顯得很沉默寡言，她們性格穩重又內斂，因此很少有情緒化的表現，很多人會以為她們不擅長吵架，其實摩羯女自尊心很高，非常好勝，如果有人想要貶低她，踩到她的底線，摩羯女會發揮她細膩的觀察力，找出對方的弱點猛攻，罵出口的每句話都很簡短，卻具有十足的殺傷力，吵完將會讓對方元氣大傷，再也不敢主動招惹她們。