距離2022年地方大選，剩下一年多的時間，目前各政黨都積極展開布局。屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨會推派誰角逐下一任縣長大位，也引起各界關注，根據民進黨內部民調顯示，在黨內支持的部分，鍾佳濱則勝過周春米，若與國民黨可能推派的人選蘇清泉比拚，周春米則領先鍾佳濱，而另外一名有意角逐綠委莊瑞雄則緊追在後。

根據《NOWnews》報導，民進黨一份8月底的黨內最新民調顯示，在與國民黨可能推派的對手蘇清泉比拚時，周春米最佔優勢；不過在黨內民調比拚的部分，鍾佳濱則位居第一，贏過周春米和莊瑞雄。有黨內人士指出，周春米作為不分區立委，雖然一開始知名度較低，不過靠著勤跑基層，以及經常和潘孟安同台，在民調上緊咬著鍾佳濱。

同時，有地方人士透露，鍾佳濱除了在台北上政論節目或和其他立委開記者會，也開始在地方上勤跑行程，拉近與民眾的距離。值得注意的是，黨內人士指出，雖然屏東縣民希望民進黨未來的候選人能延續潘孟安的施政，但潘孟安並未表態力挺任何一位候選人。

此外，國民黨的部分，目前只有蘇清泉表態願意出戰屏東縣長選舉，並於日前在家鄉東港成立「聯合服務處」，國民黨籍屏東縣議長周典論也到場力挺。