針對新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某住戶清空後送往集中檢所，有些分到旅館有的睡的卻是軍用床，相較產生相對剝奪感，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，集中檢疫所由地方跟中央統一運用調配，每個集中檢疫所都非常盡力來服務民眾，對於如何非分配，都是按照當時空床狀況分配。

陳潤秋說，社區住戶隔離期滿後，交通上會由市府安排請大家放心 把大家送到集中檢疫所也會把大家送回來，至於住戶狀況我們也會跟管委會做緊密聯繫，希望能保障大家家庭的安全。

侯友宜補充表示，完全可以理解被居隔的住戶心情，如果在送到集中檢疫所當中碰到任何問題，我們會全力反應及解決，應用同理心看待，希望中央地方一起來照顧他們。

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