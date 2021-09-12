Mew深受泰國民眾喜愛。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸日前在自己的YouTube節目《IconiA》中，首次用全英文訪問，互動泰國學霸明星Mew。炎亞綸坦言首次用英文訪問滿緊張，對談同時，兩人也互尬演技，炎亞綸示範在終極一班中飾演丁小雨的一句經典中文台詞「不要打我的頭」，而Mew則示範飾演SuperMan被女孩告白的泰語台詞「Oh~我好害羞啊」。

Mew不僅是泰國民眾喜愛的演員，還是令人羨慕的超級學霸，本科碩士時成績全A保送，目前還在攻讀朱大工程專業博士。在所發行的首張音樂專輯《365》中，他除了展現歌藝，從歌曲發想、編曲、混音、參與MV腳本到宣傳，全都親力親為，大展製作才華，去年還創立Mew Suppasit Studio工作室成為CEO，身兼博士生、男演員、歌手、製作人、模特兒、主持、CEO等多重身分。而專輯取名《365》，來自他推出第一首單曲〈Season of You〉後，到真正發行這張專輯剛好滿365天，具有紀錄自己成為歌手的獨特意義。

聊起對台灣的印象，Mew直呼喜歡木瓜牛奶，雖然不喜歡木瓜，但4、5年前在台灣喝到木瓜加上牛奶後，竟讓他難以忘懷。他也向炎亞綸分享到泰國的私房景點，大力推薦「Koh kood」島嶼，歡迎炎亞綸到泰國旅行，他會親自當嚮導。最後Mew不忘對台灣粉絲隔空示愛，「非常想念你們，等疫情過後能趕快與大家見面，也歡迎大家到泰國找我」。