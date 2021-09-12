颱風天釣魚！苗栗1人困沙洲遭水沖走 特搜救援中 16:052021/09/12 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣一名釣客遭水沖走，另有兩人受困沙洲，消防救援中。（苗栗縣消防局提供／邱立雅苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風來襲，苗栗市龜山橋附近12日下午一名男性釣客被水沖走，苗栗縣消防局接獲通報派遣特搜、苗栗及公館分隊人車前往。現場發現2名民眾受困沙洲，1名被水沖走，不確定落水位置，已派遣空拍機協助搜尋，目前調度現場車輛岸巡，救援人力同時救援2名受困民眾。 約傍晚4時，消防救出2名受困民眾，目前人員平安，搜救人員正查看溺者落水點，並確認年籍資料當中。 璨樹狂風驟雨炸北部 女星新家傳災情玻璃碎一地 璨樹掃台！台鐵東部幹線停駛、國5午後限速40 交通資訊一次看 #颱風 #璨樹 #釣魚 #苗栗 #釣客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》超心酸！板橋6確診大樓住戶隔離 颱風天4餐照曝光 12:532021/09/12 生活 不斷更新》北台灣起風了 璨樹發威17縣豪大雨 一路下到半夜 07:562021/09/12 生活 中颱璨樹影響減緩 中橫、蘇花路廊解除封路 12:302021/09/12 生活 颱風天照樣偷渡 小金門查獲1陸客偵訊中 10:002021/09/12 社會 璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 03:182021/09/12 生活 璨樹逼近 桃園新竹嚴陣以待 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹來襲 World Gym 44分店、新光三越7分店閉館1天 09:032021/09/12 生活 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹颱風過境 桃園復興區預防性撤離79人 15:202021/09/12 生活 璨樹17級狂風襲蘭嶼吹落水塔、毀木屋 驚悚曝光居民心痛 14:352021/09/12 社會 社會熱門新聞 政大男罵妻學歷低「去過機場比妳搭過公車多」 她狠休夫 - 社會 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 高雄公務員上班追劇爽領7萬月薪 遭檢舉嗆同事「相堵ㄟ丟」 - 社會 颱風天釣魚！苗栗1人困沙洲遭水沖走 特搜救援中 - 社會 轎車停放墓地上「壓死人」惹議 地點曝光居民竟習以為常 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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