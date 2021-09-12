璨樹颱風來襲，苗栗市龜山橋附近12日下午一名男性釣客被水沖走，苗栗縣消防局接獲通報派遣特搜、苗栗及公館分隊人車前往。現場發現2名民眾受困沙洲，1名被水沖走，不確定落水位置，已派遣空拍機協助搜尋，目前調度現場車輛岸巡，救援人力同時救援2名受困民眾。

約傍晚4時，消防救出2名受困民眾，目前人員平安，搜救人員正查看溺者落水點，並確認年籍資料當中。