印尼近日發生一起誇張的人倫悲劇，一對父母十分沉迷黑魔法，為了改善家庭的經濟狀況，他們竟聯合祖父、叔叔，徒手挖出6歲女兒的右眼眼球，作為黑魔法儀式的獻祭品，祈禱全家人可以發大財，目前涉案的人全都遭到警方逮捕，並以嚴重傷害罪被起訴。

Family ‘gouge out eye’ of girl in cannibal ritual 'to make them rich' https://t.co/tKMEcs3P4g — The Sun (@TheSun) September 10 2021

根據《太陽報》報導，這起事件發生在印尼南蘇拉威西省，當地一戶人家1歲多的男嬰剛過世，並在本月1日舉辦喪禮，官員特地前來訪視，過程中卻聽見一聲慘叫聲，官員連忙趕往聲音來源的地方，沒想到竟目擊一名6歲女童被祖父、叔叔和父親壓制在地，而母親則伸出手活生生地挖出女童的右眼眼球，血腥的畫面讓官員當場嚇壞了。

印尼警方接獲通報後，隨即趕到現場將這家人逮捕，並將女童緊急送醫，雖然在經過治療後已經沒有生命危險，但因為眼球被嚴重破壞，她的右眼視力一輩子都無法再復原。

根據警方調查，這家人十分迷信黑魔法，他們堅信透過黑魔法就可以改善貧困的經濟狀況，而女童的眼球就是黑魔法儀式中的獻祭品，女童的眼瞼甚至還被母親給吃掉；其他親戚在受訪時也證實了這點，更表示這家人一直在練習黑魔法，1歲多的男嬰也是死於一場曲折離奇的儀式中，財迷心竅的父母強行把2公升的鹽水灌入他的口中，最終活活害死自己的孩子。

目前女童的叔叔、祖父已經遭到警方拘留，而她的父母因為聲稱受到惡靈影響，所以正在等待進行精神評估，不過他們都因嚴重傷害罪被起訴，可能將面臨至少10年以上的有期徒刑；另外當地一名巫醫也因為此事被逮捕，據信就是他告訴這家人，可以用犧牲小孩的方式來換取財富。