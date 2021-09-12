花蓮慈濟神經外科主治醫師陳冠斌，日前玩手遊時，花費700多萬元成為一名頂尖玩家，並開直播分享遊戲過程，沒想到此舉卻引來其他玩家眼紅不滿，開嗆要「處理他的手」。（陳冠斌提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟神經外科主治醫師陳冠斌，日前玩手遊時，遭其他玩家開嗆要「處理他的手」，並到他家中恐嚇其妻小，警方獲報後，依路口監視器，在桃園地區查獲邱姓及陳姓2名涉案男子，全案依刑法妨害自由，恐嚇，妨害名譽等罪嫌調查偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟神經外科主治醫師陳冠斌，日前玩手遊時，花費700多萬元成為一名頂尖玩家，並開直播分享遊戲過程，沒想到此舉卻引來其他玩家眼紅不滿，除在網路上開嗆要「處理他的手」，甚至還到他家恐嚇妻小，讓他決定要「對惡質的臭嘴酸民宣戰」，而警方也依監視器，循線逮捕邱姓、陳姓2男子，依法函送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局副分局長鄭金龍表示，陳姓醫師家住吉安鄉，今年6月間疑與他人在網路遊戲中發生言詞糾紛，日後對方駕車前往其住處投遞毀謗信件，涉嫌當面對其妻小出言恐嚇，經調閱相關路口監視器，以車追人，循線在桃園地區查獲邱姓及陳姓2名涉案男子，全案依刑法妨害自由，恐嚇，妨害名譽等罪嫌調查偵辦。

陳冠斌曾在0402太魯閣列車事故中，搶救無數條寶貴生命，疫情期間更自費睡旅館自主隔離，為紓解壓力，排解無聊，開始玩手遊，甚至花費700多萬元，抽裝備升等到等級全滿，同時他也在網路上開直播頻道，分享遊戲過程，並公開自己身份，和網友侃侃而談當初太魯閣號列車意外事故的搶救過程。

只不過此舉疑遭人眼紅，日前竟有4名惡煞，趁著陳冠斌在醫院值班時，開車直衝他家，並亮出手臂上刺青恐嚇其妻小，事後還在遊戲群組內開嗆「我來處理你的手」。

陳冠斌向媒體投訴指出，網路世界該對自己言行負責，而不是躲在螢幕背後肆無忌憚地罵，惡質酸民文化應要被挑戰，他最受不了酸民常臭嘴，打不贏女生就罵人「破麻」，不聽從指揮攻打他盟就說要誰好看。

陳接著說，疫情爆發期間，第一線重症醫師每天平均面對10名採檢患者，壓力大又累，甚至擔心帶病毒不敢回家，自費住旅館，跟家人僅靠視訊對話，沒想到妻小卻在這段時間接連遭遇恐嚇、誹謗，讓他心疼，因此才會報警，將惡人繩之以法，而投訴媒體就是想改變網路的惡質酸民文化，絕不向酸民低頭。