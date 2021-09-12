香港傳奇男星「哥哥」張國榮18年前選擇結束46年短暫人生，離世當天是4月1日愚人節，因此許多粉絲、民眾最初還以為是個玩笑，不料真的與偶像天人永隔，其生前摯愛唐鶴德(唐唐)此後只能懷抱椎心之痛入眠，他每年在愛人冥誕與忌日都準時貼文，今天是張國榮65歲冥誕，唐鶴德照慣例更新了IG，一句話道盡多年心聲。

張國榮在2003年4月1日於香港東方文華酒店一躍而下，結束生命，事後證實他生前受抑鬱症所苦多年，生前曾說母親及唐鶴德是「生命中最重要的兩個人」，遺產悉數留給了伴侶唐唐，包含唐鶴德買給他的生日禮物「DC339」黑色賓士車，以及兩人的愛巢，而唐鶴德自此保持單身，始終一個人住在大宅裡，深居簡出，他在張國榮過世10年後，才終於公開現身，並開設了社群帳號，幾乎只為張國榮更新，多年來分享了多張張國榮生前珍稀的私房照片。

今年4月1日，唐鶴德在IG曬出他做日光浴的青春照，坦言：「想你了」，而今天是張國榮的生日，唐鶴德貼出張國榮某年吹蠟燭、切蛋糕的舊照，引用了張國榮歌曲〈春夏秋冬〉的歌詞：「無人如你逗留我思潮上，生日快樂」，短短一句話盡顯無盡思念，讓人看了心疼鼻酸。

每每看唐鶴德為愛人張國榮貼文，廣大粉絲皆感觸良多，有人指出，張國榮這張慶生照，是2002年拍攝的，是他度過的最後一個生日，而唐鶴德發文的時間是凌晨0點25分，2月5日是唐鶴德的生日，「唐生真的太有心了，神仙愛情」，這段小插曲，讓眾人瞬間淚目，祝福張國榮生日快樂的同時，也祝福唐鶴德一切安好，健康平安。

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