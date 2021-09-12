民進黨新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的震撼彈，引發近期政壇討論。時力中央黨部今日於臉書發文表示，新竹縣市合併應具備全國地制、區域發展及新竹本身等三個層次思考，而非為選舉布局倉促修法，如果新竹真的要合併升格，就不該獨漏苗栗縣。

時力說，《民進黨十年政綱》在2011年曾指出，為縣市升格而修法《地方制度法》，除了導致地方制度更加雜亂無章，也造成直轄市與一般縣市在規模、資源及自由財源的巨幅落差，惡化城鄉差距的現象。結果如今邁入第6年執政的民進黨，卻趕在選舉前1年說要把新竹縣市合併為第7都？

時力表示，民進黨立院黨團總召柯建銘近日提到「相關修法不難，只要把直轄市人口門檻下修為1百萬即可」。如果按照柯建銘的規劃，7都總人口數將占全國73.7％，頭重腳輕的程度不增反減。

時力認為，若新竹縣市合併，將導致新北市往南一直到台中市，有5都林立，但夾在中間的苗栗縣卻被排除。無論是歷史上的「新竹州」或是桃竹苗「浪漫台三線」、「北台灣科技廊道」，都顯示苗栗屬於同一區的共同生活圈，若確定要升格，就不該獨漏苗栗。

時力指出，全國財政劃分問題本來就有待檢討，在6都成型後更加惡化，執政黨應思考通盤檢討，而非增加為7都，讓問題雪上加霜。而台南升格成直轄市後，原縣區受市區磁吸效應，新營區、鹽水區人口銳減，原市區及鄰近區域人口暴增。

時力表示，新竹縣市若要合併升格，應先想好如何避免發生在台南市的人口磁吸及集中化，否則恐會進一步惡化原本就很嚴重的科學園區交通問題。