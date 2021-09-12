愛車又愛家的沈玉琳，與老婆芽芽育有1女，因此在選擇新款汽車時，總會多些家庭考量。他與Paul一同受邀參與汽車科普節目《地球黃金線》錄影時，首度曝光他最近買給芽芽的新車，並透露他之所以選擇這台車款，6歲女兒其實是最終決策者。

說到沈玉琳對車成癡的地步，過去在《地球黃金線》中，就已經「人生解鎖」數台雙B名車，這次他更帶來最新入手僅1個月的保時捷電動車Taycan。沈玉琳強調自己在換車時，都不忘參考愛妻芽芽的想法，但主持人蘇宗怡好奇，原先2人的夢幻首選其實是保時捷的另一款車型，最後為何改變心意？沈玉琳這才透露挑選車輛過程中，女兒也參與了挑選車款的任務。當她鑽進2人原先屬意的車款後座，竟覺得太狹窄，便脫口說「爸爸這台車不行欸」，夫妻倆立刻放棄原先鎖定的跑車車款。

愛妻心切的沈玉琳表示，這台保時捷新車的車牌號碼，其實就是芽芽的生日，雖然不是特殊的連號車牌或是諧音字，但也花了2萬元、費了一番苦心才標到的。原來在車牌競標的途中，有另1位投標者一直與他搶標，最終他才好不容易標到，沈玉琳挖苦自己說到這位搶標者的身份：「後來才知道是前女友，她就是不讓我得逞。」主持人蘇宗怡聽到大笑說道：「我們今天知道太多祕密了。」 節目13日晚間10點於TVBS 56頻道播出。