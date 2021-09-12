友邦保險全球大使、足球金童貝克漢（David Beckham）參與「AIA Live2021」線上健康活動；貝克漢今現身YouTube，談的不是足球運動，而是在線上直播四場太極拳的練習，並邀民眾一起線上打太極，共同推動「健康長久好生活」。

貝克漢表示，很高興友邦保險再次舉辦「AIA Live」線上健康活動，他鼓勵大家在抗疫期間必須適應現在生活的世界，保持積極正面態度、尋找目標的重要性，透過微小改變以改善健康。

這次線上打太極活動，還有多位友邦保險區域大使及特別嘉賓亦將會參與助陣，分享練習太極拳心得，並探討精神健康等議題，包括知名大廚彭永浩（Jeremy Pang）、奧運健將Dame Valerie Adams、前壁球世界冠軍 Nicol David、神經科學家兼暢銷書作家茂木健一郎博士（Dr.Ken Mogi），以及托定咸熱刺足球會（「熱刺」）的專業足球教練等。

友邦保險首席市場總監施斌陞（Stuart A. Spencer）表示，友邦保險的目標是幫助大眾實踐健康、長久、好生活，而「AIA Live」是鼓勵和推動大眾實現這目標的溝通管道之一

「AIA Live」於去年首度舉行，透過友邦保險的YouTube頻道 「AIA Healthy Living」線上播放一系列宣揚健康保健資訊的內容，開創業界先驅；活動首日即吸引了6萬3000名觀眾，並在網路社群平台獲得近100萬次互動及1400萬次觀看數；該活動旨在於新冠病毒大流行期間向大眾加強推廣健康、保健和保障的重要性。