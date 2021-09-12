狡猾璨樹躲「護國神山」！行進路線能維持最大強度 鄭明典：北台灣要特別防備

中央氣象局持續發布中度颱風「璨樹」的海上、陸上颱風警報，颱風中心目前在台北東北東方海面，向北轉北北西移動，暴風圈仍籠罩南投、台中以北及東北部、東部陸地，北部及東北部風雨持續中，中南部山區雨勢逐漸增強。內政部長徐國勇下午在中央災害應變中心表示，預計最快今(12)日晚間9時可解除陸上颱風警報，氣象局預計，午夜到清晨解除海上警報。

氣象局預計，隨著颱風加速北移，最快今(12)日晚間到入夜可望解除陸上颱風警報，午夜到清晨解除海上警報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今天一整天降雨明顯，螺旋雨帶正在影響台灣，隨颱風北上，入夜之後東北部降雨將逐漸趨緩，但北部降雨預計將持續到深夜或清晨，明(13)日颱風遠離後，風場轉為西南風，中南部至恆春半島仍有斷斷續續降雨，仍需留意局部較大雨勢。

璨樹攻北台灣！雨彈轟炸到半夜 氣象局最新說明｜2021.09.12

從12日凌晨0點至14：30，各地累積雨量以新北市水利署碧湖161毫米最多，其次依序為宜蘭縣太平山160毫米、宜蘭縣西帽山156毫米、新北市翡翠水庫碧湖153、新北市四堵153，宜蘭縣翠峰湖、西德山、鶯子嶺也都有140毫米以上。

09/12累積雨量。(圖/氣象局)

根據最新氣象資料顯示，璨樹木前的中心位置在台北東北東方約100公里之海面上，以每小時28轉17公里速度，向北轉北北西進行。陸上警戒區域：宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域：台灣北部海面、東北部海面、東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣海峽北部航行作業船隻應嚴加戒備。

受颱風及其外圍環流影響，今(12)日台灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，東北部沿海地區、基隆北海岸、蘭嶼、綠島有10級以上強陣風，大台北地區及南部、北部、東部、東南部沿海地區、恆春半島、馬祖、澎湖亦有8至9級強陣風，請注意。