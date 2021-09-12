台中市沙鹿區沙田路、鎮南路口，因鄰近沙鹿火車站、光田醫院及市場，交通量大且停車需求高，為緩解當地居民停車問題，台中市交通局斥資2億3000萬，將光田醫院對側的平面停車場改建為立體停車場，以環保、自然為主要設計理念，停車格位也增加3倍，預計明年底完工。

交通局長葉昭甫指出，沙田路立體停車場工程獲前瞻計畫補助，整體設計以舒適、自然調和健康及環保為主要概念，特別的是，該棟建築主要採自然透光，另外又將立面擴張網納入工程施作，可在夜晚時間降低車燈對周邊房舍的干擾。

此外，沙田路立體停車場的建築正面框架以「田」字為造型識別，主要呼應沙田路、光田醫院，藉以提升停車場在地意象；而為呼應自然與環保，地面層的綠帶空間也往上銜接至各樓層，讓該棟建築成為該處的綠意環境。

葉昭甫表示，立體停車場的工程基地南側緊貼民房，基於安全考量，施工時先完成微型樁及預壘樁的施作，之後再開挖地下室，目前地下1樓的結構體、地面層1樓樓板工程都已完成，對周邊住戶未造成影響。

交通局強調，沙田路立體停車場為地下1層、地上7層的建築，停車空間將由原本的47個停車格位增加至186個停車格，另設計92個機車位，去年11月開工至今工程進行順利，預計明年底完工。而為提升工程品質，進行中的立體停車場都將定期舉辦專業技術協調會議，也將不定期邀專家學者督導。