中度颱風璨樹來襲，全台傳出212件災情，所幸未有人員傷亡。(劉宗龍攝)

中央災害應變中心今（12日）下午3時許舉行第六次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中度颱風璨樹來襲，全台傳出212件災情，所幸未有人員傷亡，中央災害應變中心今（12日）下午3時許舉行第六次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐強調，人命安全仍是第一優先，預計晚間9時可解除陸上颱風警報，民眾仍須落實相關防颱措施。

根據最新氣象資料顯示，璨樹颱風過去3小時移動速度有加快的趨勢，颱風中心目前在台北東北東方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈仍籠罩台灣南投、台中以北及東北部、東部陸地，北部及東北部風雨持續中，中南部山區雨勢逐漸增強。

受颱風及其外圍環流影響，今台灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；東北部沿海地區、基隆北海岸、蘭嶼、綠島有10級以上強陣風，大台北地區及南部、北部、東部、東南部沿海地區、恆春半島、馬祖、澎湖亦有8至9級強陣風，呼籲民眾儘量避免外出。

徐國勇表示，預計晚間9時可解除陸上颱風警報，呼籲民眾非必要切勿外出，尤其山區活動、海邊觀浪。對於觀浪民眾必要時採強制勸離及開罰處置，以確保人命安全。

中央災害應變中心統計，全台已傳出212件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情；發布黃色土石流警戒108條，分布於2縣市、4鄉鎮、36村里；累計疏散撤離2727人；停電戶數達2萬9274戶、已修復2萬8071戶、待修復1203戶。