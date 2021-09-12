英國一名35歲母親在打完第1劑AZ疫苗後一周突然左半身癱瘓，送醫後確定是「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」，主治醫生原本相當樂觀女子的病況，不料女子病情急轉直下，最終大量腦出血身亡，醫生相當驚訝，指出她的狀況是血栓不斷在多處冒出來。

AZ疫苗引發罕見血栓有哪些症狀？

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國35歲母親泰勒（Alpa Tailor）原本身體健康，今年3月接種第1劑AZ疫苗後一周開始頭痛，隔天突然左半身癱瘓，泰勒在4月8日緊急送醫治療，當時已經出現中風、說話含糊不清、顏面麻痺等症狀。

醫生進行血液檢測後，判斷她罹患了罕見「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia，VITT）。

當天下午醫生為泰勒進行手術，讓她降低腦部壓力，一開始團隊還樂觀認為她的恢復狀況良好，不過4月22日，團隊注意到她的大腦功能改變，經過電腦斷層掃描後發現她有大量腦出血的情形，泰勒最終不敵病魔辭世。

EXCLUSIVE: 'Wonderful and loving' mum died from complications of AstraZeneca Covid vaccinehttps://t.co/D3pndpaqmZ — The Mirror (@DailyMirror) September 11 2021

屍檢發現泰勒有多個腦血栓，為她進行手術的倫敦大學學院醫院（University College London Hospitals）神經外科醫生海姆（Jonathan Hyam）表示，泰勒的情況是在「多處不斷形成血栓」。

他說手術後一周他還對泰勒的病況感到樂觀，認為她已經度過難關，因此對於2周後病情突然急轉直下，他也相當驚訝。

倫敦大學學院醫院血液學顧問史考莉（Marie Scully）回憶，泰勒送醫時，當時全英國約有250人被診斷出「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」，當中約50人死亡，她說在那個時候，沒有人想到會出現全新症狀，死亡人數也非常少，之後英國就決定排除40歲以下民眾接種AZ疫苗，因為和新冠死亡風險相比，VITT有更顯著的死亡率。

據英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）統計，截至9月1日，英國共有416例「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」，72人死亡。

泰勒是2個孩子的媽，一個6歲，另一個才22個月大。家屬說她當初會去打疫苗就是為了「保護家人」，她的丈夫Anish說，太太過世在家人心中留下巨大空虛。