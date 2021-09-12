台南後壁區嘉南大圳和平橋附近昨晚發生溺水案，白河71歲蕭姓老翁11日晚間被發現陳屍水圳，巧合的是，10日早上白河73歲黃姓老翁也疑失足溺死，於該處被發現，附近民眾及員警都感到十分詭異。
據了解，蕭姓老翁11日中午吃完飯後就步行離家，也未帶手機，家屬等到晚上還是沒有他的消息，晚間7點半至台南市白河警分局白河所報案協尋。
老翁家人報案沒多久，晚上8點50分就傳來民眾發現嘉南大圳和平橋下有人載浮載沉的消息，經後壁消防分隊消防人員下水救援，發現溺水者已無生命跡象，即將遺體打撈上岸，後壁分駐所員警從死者身上找到證件通知家屬，確認溺水者是失聯的蕭姓老翁。
警方初步調查發現死者身體無外傷，但老翁最近因身體健康因素心情不佳，疑久病厭世，警方已報請台南地檢署檢察官相驗調查死因。
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