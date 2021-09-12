資深藝人澎恰恰因投資電影失利，欠下2.4億巨債，澎恰恰雖然積極工作還錢，不過他日前卻爆出失聯風波，所幸後來是虛驚一場，但也讓澎恰恰的還債進度引發關注，不過，網紅連千毅則開出一場直播10萬、年薪破2千萬的合約，力邀澎恰恰合作，對此，澎恰恰則向媒體表示：「現在講什麼都太早」，不過澎恰恰沒把話說死，表示需要時間評估。

知名直播主連千毅近日邀請「FBI帥哥」鄧佳華加入直播後，這次再力邀澎恰恰合作，連千毅開出一場10萬、一個月包16場，並加碼開出激勵獎金，年收入可超過2千萬合約，連千毅在臉書喊話：「澎哥如果想好，大家可以聊聊，擬定一份合約！希望能夠幫上澎哥的忙，及時雨，希望澎哥能東山再起，一切順遂」。

面對連千毅的邀約，澎恰恰原本婉拒，不過連千毅今（12日）中午在臉書標記澎恰恰，並發文：「澎哥，有請幾位重量級的演藝圈長輩，來聯絡了！ 我會安排會面，詳談合作 希望能夠幫到澎哥的忙」，也被外界解讀是澎恰恰有意要和連千毅合作。

澎恰恰與連千毅合作是否有譜？根據《三立新聞網》報導，澎恰恰則表示，現在談什麼都言之過早，不過澎恰恰沒把話說死，他表示，目前有很多不同性質的工作來接洽，他要思考是否適合以及是否能快速還錢，因此不能貿然行動「也需要時間評估，現在講什麼都太早」。