張牧喬透過單曲〈FOG〉表達對已逝母親的愛。（Lyn工作室提供）

歌壇新人張牧喬之前歷經喪母之痛，母親在台鐵太魯閣列車出軌意外事件中不幸喪生，提及和媽媽生前相處點滴，張牧喬坦言母女之間存在「情緒勒索」的問題，導致她常有不知如何自處的錯覺，直到媽媽過世後，她才重新思考當初這些負面情緒，也將種種感觸創作成為新單曲〈FOG〉，藉歌表達對過世母親的愛；張牧喬表示：「發現媽媽的愛還有需要個人空間其實是分開的，只是對於愛的部分，我們都在學習著怎麼去拿捏，怎麼去表示，怎麼樣才能更好的傳遞關於愛的訊息。」

MV中配合歌曲自問自答、自我療癒的心境，張牧喬首次嘗試跳現代舞詮釋情感，自稱「舞癡」的她，為此自費到舞蹈教室上團課，前後花了三個月學習；她說：「之前因為家裡太小不太適合練習，我會去家裡附近的公園練舞，有幾次遇到應該是有點精神狀況問題的阿伯走過來跟我說話，一次還對我說『你屁股翹那麼高，是想要幹嘛』，讓我覺得很不舒服，有點被言語性騷擾。」她此後很少去公園，改在家中練習，也因此常常撞到櫃子、桌子，導致那段時間身上很多瘀青。

張牧喬集歌唱、創作、擅長鋼琴吉他樂器才華於一身，曾獲熱音大賽最佳主唱頭銜，不僅是黃韻玲的徒弟，更是黃韻玲兒子的女友，某次因緣際會下認識陳昊森，她說：「陳昊森無時無刻都很謙卑、有禮貌，而且從來不遲到，對於身為演員的自我管理實施得很透徹，常常看到他時不是剛運動完就是正在吃沙拉，也很努力的保養皮膚，認真到想要約他喝酒，絕對會被拒絕的那種地步。」