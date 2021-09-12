國民黨主席候選人張亞中日前於中常會上掏出3張總額為500萬美金支票，宣稱是當年國民黨主席洪秀柱指派他去海外募款。洪秀柱辦公室發新聞稿澄清，洪秀柱沒有指派張亞中募款，日前黨內政見發表會上提出的三張500萬美元支票，是「本票樣張」而非「支票」，並已要求將此歸還黨部。

洪辦指出，2016年中國國民黨的帳戶被「不當會」凍結，已影響黨工薪資之發放，洪主席一邊到處奔走借款，一邊與「不當會」進行行政訴訟。

洪辦表示，張亞中主動向洪主席表示願前往馬來西亞向一位熟識的僑領借款，但須黨部提供本票以茲證明，因此主委邱大展當時提供三張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪辦指出，張亞中從馬來西亞返台後，稱該名僑領希望等洪主席連任黨主席之後再將款項借出，所幸當時洪主席已經以自己的名義向民間友人（包括郭台銘母親）簽下兩張本票，各4500萬共9000萬順利借到款項，同時也贏一項行政訴訟，暫時支付薪資短缺。

洪辦強調，洪主席在2017年1月24日即告知邱大展及張亞中，目前已不需再向僑領借款，邱主委請張教授將三張本票樣張歸還黨部，但張教授回覆「本票樣張在馬來西亞」，並未歸還。

洪辦說，看到張亞中在中常會上拿出三張本票樣張，洪主席感到十分意外，然中常會後第二天，在邱主委的要求下，張敎授已將此三張「本票樣張」歸還黨部。

洪辦認為，因擔憂張教授此舉容易使外界誤會，特此說明，希望澄清各界疑慮，雖未借款成功，但仍對張敎授及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝。