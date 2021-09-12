台中市運動局針對易淹水區域佈設沙包及移動式抽水機，守護市民安全。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

璨樹颱風來襲，台中市災害應變中心11日提升至一級開設，由市長盧秀燕主持工作會報，運動局長李昱叡表示，運動局針對國民運動中心、運動公園、棒壘球場等公有運動場域，完成樹木支撐加固及預防性修剪、清通排水溝、加強招牌及戶外帆布等懸掛物等防颱措施，並針對易淹水區域佈設沙包及移動式抽水機，守護市民安全。

針對台中市運動場館，運動局完成運動公園樹木預防性高空修剪及樹木支撐加固，洲際棒球場、國民運動中心及清水自由車場亦完成清通排水溝及落水頭，並已加強招牌及戶外帆布等懸掛物巡查加固及緊閉場館出入口及窗戶。

此外，棒壘球場活動式高架圍網亦同步因應風災先行收放，針對易淹水區域佈設沙包及佈署移動式抽水機；施工中的在建工程也做好施工圍籬及施工架防護等防護措施，持續落實防災作業，全面做好防颱整備。

李昱叡表示，運動場館作好事前準備，並於災時作好各項應變作業，落實減災、備災、應變、復原等災害管理四階段，保持搶災廠商、代管單位及各局處間密切聯繫，提升應變效率及動能，感謝各單位的配合，運動局將持續掌握颱風動態及各項準備工作，工程廠商協助待命掌控，落實各項防颱措施，降低災害發生。