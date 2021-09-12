台大癌醫美食街員工確診 北市：已於9／10起暫停營業 16:332021/09/12 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大癌醫分院美食街員工確診。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大癌醫分院爆發美食街員工確診，北市衛生局12日下午指出，已匡列餐廳員工5名居家隔離業者已配合環境清消並自9月10日起暫停營業。 衛生局表示，該案為新北市確診案16167，9月8日確診，CT值30.5，於北市某醫院美食街餐飲店工作，業者已配合環境清消並自9月10日起暫停營業。 衛生局強調，已匡列餐廳員工5名居家隔離，另外針對該時段至餐廳民眾已發送32則簡訊提醒加強自我健康監測，如有不適症狀儘速與衛生單位聯繫，以協助就醫採檢。 璨樹來襲 北部遠百、比漾廣場、101今暫停營業 台大癌醫分院美食街員工確診 莊人祥證實9／9新北個案 #暫停營業 #餐廳 #9月 #北市 #美食街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣嚴查廚餘養豬 阻絕非洲豬瘟、保護養豬產業 14:052021/09/12 生活 松山某國中904人採檢全陰性 柯文哲：周一回去上課 16:252021/09/11 生活 璨樹颱風來襲 新北9家百貨商場今暫停營業 11:342021/09/12 生活 新北增1居隔轉陽確診 5月中至今總篩檢突破34.3萬人 15:222021/09/12 生活 板橋幼兒園群聚再增2例 同住爺爺、職場同事染疫 14:312021/09/12 生活 地方反彈！近400人連署反對中和壽德公園興建滯洪池 16:582021/09/11 生活 宏匯廣場3500坪娛樂專門店復業 電影平日66折 14:212021/09/11 生活 開學後首例入侵校園 1國中生確診 北市憂風雨前寧靜 04:102021/09/11 焦點要聞 今本土＋3 網見1例關聯不明嚇壞：指揮中心居然因颱風不開記者會 15:172021/09/12 政治 防疫優先！新北停辦原民慢速壘球暨籃球全國邀請賽 17:302021/09/11 生活 疫調驚爆 北市2教師 與裝潢工足跡重疊 04:102021/09/11 焦點要聞 生活熱門新聞 北市確診餐飲業人員住萬華 中山區職場停業3天、禁內用至26日 - 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 - 生活 眼鏡蛇闖住宅 大膽婦溫柔勸離 結局網全看傻：哄小孩？ - 生活 土城63歲男患慢性病 打完莫德納28天後死亡 - 生活 璨樹海陸警解除時間曝 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。