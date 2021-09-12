台大癌醫分院爆發美食街員工確診，北市衛生局12日下午指出，已匡列餐廳員工5名居家隔離業者已配合環境清消並自9月10日起暫停營業。

衛生局表示，該案為新北市確診案16167，9月8日確診，CT值30.5，於北市某醫院美食街餐飲店工作，業者已配合環境清消並自9月10日起暫停營業。

衛生局強調，已匡列餐廳員工5名居家隔離，另外針對該時段至餐廳民眾已發送32則簡訊提醒加強自我健康監測，如有不適症狀儘速與衛生單位聯繫，以協助就醫採檢。