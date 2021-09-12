日本海上保安廳第11巡防區巡視船，因躲避璨樹颱風，11日凌晨從彭佳嶼進入台灣海峽，數艘巡視船現分別在新竹、澎湖、台中外海在24浬外自由航行，海巡署表示，雷達發現後已主動與巡視船聯絡，詢問是否有需要幫助，現已全程掌握。

海巡署表示，日本海保廳巡視船陸續進入台灣海峽由北向南航行，軍方已全數掌握航機，實際數量會依狀況增減，但因巡視船並未進入到我方領海，現由軍方、海巡署監控，初判可能由鵝鑾鼻折返，從台灣島東岸北返，返回位在與沖繩、那霸、石垣等地。

海巡署表示，多艘日本海上保安廳巡視船，持續在海峽中線往南航行，我方發現後已聯繫，之前多次進入台灣海峽躲避颱風的紀錄，現我方艦艇已進港停泊，未來將與日本巡視船保持聯繫。

日本海上保安廳在是非軍隊組織，2017年擁有455艘艦艇、74台飛機，任務內容包含海難救助、交通安全、防災及環境保全、治安維持等，而第11巡防區本部駐地在沖繩縣那霸市，管轄區域包含釣魚台列嶼，有26艘巡視船、巡視艇、噸位由5噸至3100噸不等。所有巡視船裝置動態定位系統，可以準確在海上定位。