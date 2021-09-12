金門縣普發紓困現金5000元，第2階段約8萬人將於9／13起陸續入帳。（縣府提供）

金門縣普發紓困現金5000元，9／1日起受理紙本、郵寄或線上申請已逾9萬餘人，第2階段約8萬人將於9／13起陸續入帳，直接發放到縣民的指定金融帳戶內，相關進度可至線上申請系統查詢，縣府也將發放簡訊通知至各申請人的手機門號。

金門縣普發紓困金5000元，首波原已申請縣府4大類補助約3.3萬人已在8月底直接入帳，加上第2階段即將撥款者，累計超過11.2萬人次，撥款進度已達8成。

縣府表示，第2波的發放對象有6萬3194人以線上系統提出申請，占發放人數之79％。線上填寫容易出錯的地方包括金融帳號輸入錯誤，導致審核速度拉長、金融帳戶戶名與申請人姓名不同，若查詢進度發現仍一直在「審核中」，可先檢視填具的申請資料是否正確，縣府也會陸續發放簡訊通知當事人逕自申請網站修正。

縣府再次提醒，線上申請限填本人金融帳戶，若申請人提供的金融帳號有誤，遭銀行退匯，經縣府電話聯繫修正，仍無法取得聯繫的款項，將先行退回縣庫，由申請人再重新提出申請。

縣府並表示，第3階段發放預計在9／27以前，各相關單位基於及時紓解民困，持續加快作業速度，感謝金門縣議會對於縣府紓困與振興方案的支持，府會協力幫助縣民共度難關。

縣府紓困申請截止時間為2021年9／30，逾期不受理，詳細申請方式可參閱縣府公告。