屏縣文化志工（右）穿梭展場，仔細解釋展覽內涵。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

走進屏東總圖，志工推著書車整理、分類架上書籍；在勝利星村及演藝廳也常見他們帶隊導覽，屏東縣政府文化志工隊成軍3年來，秉持多一度的熱情投入各項藝文活動服務，今年獲得文化部全國績優文化志工團體獎肯定，真正實踐「我志工、我驕傲」的屏東活力。

屏縣府於2018年正式成立文化志工隊，分為表演、展覽、圖書及園區共4組，隨著藝文活動蓬勃發展，志工人數、總服務時數及接受服務人次也不斷成長，目前志工共有319人，總服務時數達2萬5969小時，接受服務人次92萬2936人，服務擴及幅度也逐年增加。

屏縣府文化處長吳明榮表示，文化志工在縣府推廣文化工作扮演重要一環，尤其屏東文化場館眾多，包括演藝廳、演武場、戲曲故事館、藝術館，及全國知名的勝利星村、總圖，未來還有屏東菸葉廠、東港王船博物館等，都需要志工參與，擴大民眾參與藝文的深度與廣度，

文化志工成員來自各行各業，有退休人員、大學老師、醫師娘、里長，及剛從大學畢業的社會新鮮人，在不同場域奉獻自己寶貴時間與專長，資深志工蔡慧敏橫跨園區及表演組，她說，文化志工隊從無到有，陣容愈來愈龐大，大家透過專業課程相互學習，期待把屏東文化特色介紹給更多人。

平均年齡最資深的勝利星村志工，來自眷村原住戶及眷二代就占20位，他們對眷村過往如數家珍，帶著遊客走讀導覽，也讓自己有「回家」的溫馨。

文化志工大隊長馮胤銓說，夥伴們勇於付出、奉獻且不計較，成就文化志工這個大家庭，讓團隊有強烈歸屬感與凝聚力，這幾年屏東文化發展日漸茁壯，志工的付出也讓屏東持續被看見。