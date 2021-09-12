雖然如今英國王室在政治上掌握的實權，已不如過往的君王，但是仍舊是重要的精神象徵。然而你可曾想過，英國王室有一日將會消失？英國知名作家Hilary Mantel稍早前大膽預測，英國王室可能會在兩代人內消失。也就是說喬治王子（Prince George）可能永沒有做王的一日。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）稍早前刊出英國當代最重要作家之一Hilary Mantel的說法，他預測喬治王子沒有機會成為國王，隨後被《路透社》引用。在受訪時，Hilary Mantel指出他十分欽佩女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）以及繼承人查爾斯王子（Prince Charles）的奉獻精神，並肯定他們兩人已經將王室職責做到最好，且對此比任何人都認真看待。但即便如此認真的奉獻自己，她仍認為英國君主制的好景不長。對於英國君主制可能會續存多久的提問，她直言：「粗略計算，大概只剩2個世代。」

英國當代最重要作家之一Hilary Mantel。（圖／路透）

按此推算，現年8歲的喬治王子將沒有機會成為英國國王。因為他的繼承順序排在72歲的祖父查爾斯王子、39歲父親威廉王子（Prince William）之後，繼承順位是第三位。

英國君主制最早至少可以追溯到1066年，當時入侵英格蘭的征服者威廉，但也有說法指出可回推到更早之前蘇格蘭、威爾斯、英格蘭的王國與公國。

英國女王伊莉莎白二世。（圖／美聯社）

當前，英國實施君主立憲制，英國女王是名義上國家的最高元首，可以依法有權任命首相、大臣等高層，也有權召集、解散議會，並可調遣軍隊與宣戰。不過並不會輕易使用，對現存政治體系的政治平衡帶來挑戰。

儘管過去的民調都顯示大多數英國人都會於君主制高度支持，尤其是尊重、欽佩伊莉莎白二世。但是在今年5月的最新民調顯示，英國的年輕人更喜愛經由民選產生的國家領袖。對於相關報導，白金漢宮發言人拒絕予以評論。