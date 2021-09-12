新北市新莊區一間檳榔攤11日晚遭竊賊摸走現金7300元，店員發現後大聲呼叫，在附近鄰里的協助下成功逮到葉姓男子，待警方到場後交由警方處置，而店家事後在臉書社團發文感謝鄰里、警察的協助，沒想到，眾網友卻紛紛歪樓讚嘆執勤員警的顏值。

新莊分局中平派出所11日晚間接獲報案，指稱一處檳榔攤遭竊，員警隨即趕赴現場處理，到場後，為竊賊銬上手銬，帶回警局偵訊。

新莊分局指出，陳姓女店員昨日晚間獨自看店，在洗檳榔時，葉姓男子趁其不備潛入，偷偷打開店內收銀機竊走現金7300元，然在過程中，陳女聽見聲響，隨即大聲叫喊「有小偷」。

經周邊熱心民眾協助，全都協力逮捕偷錢的葉男，而葉男見以逃不出眾人手掌心，便乖乖返還竊來的現金，待警方到場。

特別的是，事後店家在臉書社團《愛新莊我是新莊人》發文，內文寫下，「感謝昨晚幫忙抓到小偷的好鄰居」並附上兩張警方到場處理的照片，沒想到文章曝光後，留言全大歪樓，紛紛讚嘆畫面中的警察是帥哥，「只有我在看警察嗎」、「口罩遮一半，看眼睛，髮型，外型，體型就是帥啊，看照片真的帥」。

警方指出，該名照片中的員警楊博旻為警專35期畢業，今年24歲，身高176公分，今年3月間才調派新莊分局中平派出所服務，而楊員也是派出所內的尋車高手，曾創下一星期找到5輛失竊汽機車的紀錄。