65歲資深藝人澎恰恰去年欠下2.4億巨債宣布破產，開啟馬不停蹄的還債人生，9日卻驚爆傳訊給友人佩真「今晚，是我人生的最後一晚」讓外界擔心不已，所幸沒發生不好的事。而他與友人的語音對話近日被節目公開，內容提及已寫好遺書、老婆哭著下跪求他。

節目《這！不是新聞》日前曝光一段澎恰恰和友人的錄音檔，女性友人開頭便說：「澎哥，你太對不起大嫂了！」澎恰恰略帶哽咽地回：「我不太想講這個，是因為...一個男人，（澎恰恰妻子）硬要給我跪」澎恰恰透露老婆邊跪邊哀求他：「拜託不要再借錢了！」讓他聽了十分難過和自責。

一夕之間宣布破產又慘揹巨債，澎恰恰透露已趁著全家人出去玩，獨自一人留在房間寫遺書，「我寫遺書不是說我想要死，我寫遺書是因為第一次拍電影，我不知道能不能用，我心情很不好，寫好了以後心情就好了，就把它撕掉了」他進一步表示，很想去掉「澎恰恰」，因為這三個字成就自己也害了自己，所以很想趕快脫離，字字句句都充滿無限酸楚與無奈。

黑道都會怕！澎恰恰債主「楊醫師、芋仔」…黑金背景超硬？三溫暖「喬債聖地」！楊醫師債務人「全是董座等級大咖」 -【這！不是新聞 精華篇】20210910-4

「直播天王」連千毅聽聞澎恰恰的艱困處境，決定雪中送炭給予賺大錢機會，他果斷開出單場直播價10萬、單月至少16場、規劃澎恰恰專屬直播時段、激勵獎金、年收破2000萬等福利，向澎恰恰喊話求合作，澎恰恰先是以直播非專長婉拒，但連千毅今（12日）在臉書發文透露澎恰恰有請幾位演藝圈大前輩來聯絡，將會安排會面細談合作機會。

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