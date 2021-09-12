等不及政府五倍振興券，三商集團旗下三商餐飲，聯手打造振興生活圈，即起到鞋全家福、美廉社、Tomod’s特美事、三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO，與拿坡里炸雞專門店10大品牌實體門市，全台1400家門市消費即獲得「三商振興福利社優惠券」，憑券於今年9月30日前回店，可享各品牌釋出的指定餐點買1送1、現金折價等優惠，最高現省1601元，每店限量送完為止。

三商集團聯合旗下民生消費、餐飲品牌推出「三商振興福利社優惠券」，即起到店消費即可獲得乙張實體優惠券。為方便消費者使用，額外推出e-coupon版本，e-coupon下載結：https://reurl.cc/mLW3lM

憑三商振興券，鮮五丼指定餐點，送招牌牛丼乙碗。（三商集團提供）

優惠內容包括：鞋全家福：憑券單筆消費滿1000元，可折抵50元。美廉社：憑券刷條碼核銷，單筆消費滿200元，可折抵20元。Tomod’s特美事：憑券單筆消費滿399元，可折抵50元。三商巧福：憑券點指定餐點，就送牛肉炸醬麵乙碗。拿坡里：憑券小披薩買1送1。福勝亭：憑券點指定餐點，就送鮮嫩炸雞柳定食乙份。三商鮮五丼：憑券點指定餐點，就送招牌牛丼乙碗。品川蘭：憑券斤餅牛肉捲買1送1。BANCO：憑券點指定餐點，就送BANCO沙瓦氣泡酒乙杯。拿坡里炸雞店：憑券點指定餐點，就送69元以下酥炸時蔬乙份。