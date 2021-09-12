中度颱風璨樹來襲，今（12日）造成台電台北南區營業處服務區域已數百戶停電。（台電提供）

中度颱風璨樹來襲，今（12日）造成台電台北南區營業處服務區域已數百戶停電。（台電提供）

中度颱風璨樹來襲，今（12日）造成台電台北南區營業處服務區域已數百戶停電，主要停電區域集中在新店、坪林、石碇等地，台電全力動員工程人員、出動吊臂車等工程車進行電力修復，已搶修轄區內全數恢復供電。

目前颱風暴風圈籠罩北部地區，風勢雨量強大，曾造成多條高壓線路跳脫，後續颱風路徑逐漸北上，其外圍瞬間陣風亦可能達10級左右，仍有可能造成路樹倒塌以及招牌、鐵皮等掉落壓損電線之停電事故。

另為預防事故停電加快復電速度，台電北南區處與新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表等建立聯絡管道與處理機制，倘遇災情搶修需要，當即向相關單位提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物，請停電用戶多予包容，台電公司將盡最大努力儘速復電。

台北南區營業處謝處長義隆表示，感謝本次風災多數北部地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，另謝處長也提醒民眾，雖然璨樹颱風已逐漸遠離本島，但近期北部地區仍有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自已前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。