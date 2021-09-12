中颱璨樹挾帶豐沛雨量北上，今天下午中心來到距離台北東北東方，強度和上午一樣，無絲毫減弱，造成全台停電戶數快速攀升，根據台電最新統計，至下午16時，全國停電戶數逼近5萬戶，來到48591戶，除了台東曾高達2.1萬戶停電，桃園停電戶數也衝上約9千戶，新北已有逾6000萬停電。

台電表示，在人員積極搶修下，目前已有44829戶修復，約3762戶尚未復電，包括桃園市1968戶，新北市1688戶，宜蘭縣90戶，台東縣16戶。台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。