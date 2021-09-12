性感人妻賴琳恩和老公陳乃榮婚後甜蜜，常在臉書放閃稱羨眾人，日前她透露自己一個手殘不小心，使得一整年貼文全部消失，讓她忍不住哭倒在床上，陳乃榮見狀立刻前去安慰嬌妻，但最後結果卻神展開，意外歪樓一片。

賴琳恩11日表示，颱風天在家手殘把粉專改回舊版，原本以為可以像之前一樣切換，沒想到這次竟換不回新版本，導致她一整年的貼文全部不見，正當她傷心到哭倒在床上時，陳乃榮立刻跑到她身邊安慰，可對方接下來卻開始拍照，讓賴琳恩傻眼直呼：「是來安慰我還是來拍寫真的」，但她也被老公的舉動成功逗笑，最後不忘提醒：「大家千萬不要沒事從新版頁面切換回舊版」、「颱風天要小心安全」。

賴琳恩哭倒在床上時，老公替她拍美照安慰。（圖／翻攝自臉書）

賴琳恩大秀美背，乍看下像沒穿上衣。（圖／翻攝自臉書）

賴琳恩同時附上老公替她拍的「安慰照」，畫面中，她頂著一頭濕髮，身穿黑色露背居家服搭配短褲，趴在床上露出蜜大腿，加上帶有水氣的嫵媚眼神，十分撩人，另外一張背影照同樣犯規，她只秀出光滑裸背，乍看下彷彿沒穿上衣，性感指數破表。

貼文一Po，立刻引來許多粉絲歪樓留言「想知道拍完照後在幹嗎」、「拍完馬上就被撲倒了吧」、「榮哥確定只有拍照？」、「絕對不相信榮哥只想拍照」、「比較想要知道拍照後的行程」、「榮哥很懂轉移焦點」。