國民黨主席候選人張亞中日前在國民黨中常會上秀出宣稱是500萬元美金的3張支票，聲稱是前主席洪秀柱任內委託他到馬來西亞募款，但洪發聲明駁斥，並要求將本票樣張歸還黨中央。對此，張亞中強調，三張本票是廢紙，只是想證明募款能力。

張亞中指出，起出因國民黨2016年資金周轉不開，他積極協助洪前主席，表示有管道可以協助借款，特別飛往馬來西亞接洽此事，洽妥借款500萬美元，而為提供擔保，並由當時國民黨行管會主委邱大展開出3張面額為500萬美元的本票，作為借款的抵押。

張亞中說，事後國民黨燃眉之急已緩解，因此馬來西亞方面表示，既然暫時不需要這筆借款，那就保留等到洪主席若能夠連任，未來國民黨又有資金問題時再行處理，那三張本票也就暫時沒有收回。

張亞中表示，後來因為洪前主席沒能當選連任，借款當然也就作罷，之後馬來西亞方面將三張本票寄回，也因事過境遷，洪主席已經卸任，並且本票期限已過，三張本票也就形同廢紙，直到這次，他才找出來以證明本人確有募款能力。

張亞中認為，在這個過程中，除了這三張本票，過程中沒有任何實質的金錢往來，連他前往馬來西亞的機票款，都是本人自己支付，孫文學校秘書長謝大寧先生當時也全程參與，可以作證。

張亞中強調，孫文學校至今所有費用，沒有一毛錢來自中國國民黨，所有費用均由他墊付或是朋友捐贈，對於該項指稱，如該報導單位若不進行更正，他不排除提起妨礙名譽訴訟，以昭公信。