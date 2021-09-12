對於民進黨籍立法院副院長蔡其昌可能要選台中市長一事，前立委郭正亮指出，蔡其昌媒體能見度比較低，而盧秀燕有兩項優勢，第一就是反萊豬，第二個議題就是台中的空氣汙染。

根據美麗島電子報20日公布的8月台中市民調顯示，台中市長盧秀燕獲得81.8%民眾信任，80.6%的市民滿意她的施政表現，也有91.1%民眾對台中市府防疫表現表示滿意。另《TVBS》8月27日公布的最新六都市長滿意度民調，新北市長侯友宜滿意度79%，高居六都第一；台中市長盧秀燕為68%，高居第二。

前民進黨立委郭正亮今（12）日在政論節目《新聞大白話》回應主持人譚伊倫提問時指出，盧秀燕有兩個很大的優勢，要選市長都會面對，第一就是反萊豬，12月18日又要公投，這個公投議題是最可能過的，因為四分之一就過了，而台灣反萊豬有60％。第二個議題就是台中的空氣汙染，蔡其昌站在中央，不可能太反對台電，這個議題就沒辦法向盧秀燕一樣，這麼徹底站在環保那一邊。

郭正亮進一步說，這兩個議題，坦白講，不管誰來選都有點辛苦，像上次林佳龍也是因為中火的問題。

郭正亮認為，立法院副院長蔡其昌應該還是會選台中市長，可是媒體能見度比較低，因為如果要選，坦白講就應該要造勢，就要讓民眾常看到，可是感覺他的新聞不夠多。