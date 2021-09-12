7-11販售名店單入月餅，每年銷售成長約1成。（7-11提供）

今年中秋因應疫情，許多人在家過節，超商7-11祭出低接觸消費方案，門市推出精緻包裝單顆柚子禮盒，及名店單入月餅、烤肉串燒；線上則在「i預購」平台開設「中秋烤肉懶人包」專區，讓消費者不出門，一指下單採購，宅家也能感受中秋氛圍。

今年文旦盛產，7-11即起嚴選兩款老欉文旦推出的單顆包裝商品，解決單身、小家庭整箱水果吃不完的困擾。其中麻豆區農會與7-11獨家合作的限量商品「麻豆特級文旦中秋小禮盒」，為具有產銷履歷認證老欉文旦，送禮自用兩相宜。

此外，7-11自2013年起，首度引進少入數的鳳梨酥，在實體門市陳列販售，不少民眾當作早餐、下午茶選擇，其中以辦公商圈，及住商混合區最受民眾青睞，每年銷售穩定成長約1成。今年也攜手郭元益、裕珍馨、鼎泰豐、微熱山丘等名店，推出單入月餅，包括民眾最愛的蛋黃酥、綠豆椪、鳳黃酥、太陽餅及鳳梨酥，至今已經銷售數百萬顆。

而疫情加強警戒，無法到戶外烤肉，中秋宅家烤肉最安心，為方便民眾採購烤肉用品，7-11「i預購」即起至9月21日止，開設「中秋烤肉懶人包」專區，其中9月11日至13日，限時3天購買此專區指定商品，單筆消費滿999元，將回饋OPENPOINT點數7%，特別網羅日本A5和牛、伊比利豬、北海道生食級大干貝、手掌大帶殼鮮甜生蠔等頂級食材。