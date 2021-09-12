台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，國民黨前立委顏寬恒宣布將以義工的身分參與罷免活動，引發各界關注。資深媒體人謝寒冰透露，自己之前去參加「刪Q總部」的記者會時，看到顏寬恒真的在當志工，協助布置場地，謝寒冰指出，顏寬恒加入並動員支持者出來投票，加上年輕人和在地鄉親都對陳柏惟失望，被罷免的機率非常高，「我相信陳柏惟會繼續衝刺，讓罷免過關」。

謝寒冰今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟現在當然非常急，過去他表面上對顏寬恒很客氣，顏寬恒一開始也怕被講閒話，畢竟在選戰輸給陳柏惟，所以他一直不願意介入，而陳柏惟表面上客氣，但在當地卻一直散布消息攻擊顏家，讓顏寬恒很生氣，當地鄉親也覺得陳柏惟是口蜜腹劍的雙面人。

謝寒冰認為，顏寬恒最後是氣不過，最後才決定去當志工，並指自己日前有參加「刪Q總部」在台北的記者會，到達現場後發現，顏寬恒真的是在當志工，「因為他還在那邊測試麥克風，我還被他嚇一跳」。

謝寒冰分析，顏寬恒跳進來了，代表顏家在當地的勢力會被他整合，上次他們只差5000票，光是顏寬恒動員他的人出來，陳柏惟大概就會被罷免，而現在的問題就是，因為疫情，大家敢不敢出來投票？還有就是當地的人對陳柏惟的仇恨感有沒有到這個地步？因為罷免投票率不會像正式大選那麼高。

謝寒冰指出，當初陳柏惟能當選，有一個重要因素是2020年總統大選選情緊繃，大量年輕人返鄉投票，而年輕人比較支持陳柏惟，但罷免投票不見得會促使這麼大量的人回來。謝寒冰透露，很多年輕人對他說，不想承認當年支持過陳柏惟，因此他預估會回去支持陳的人不多，且在地民眾也對陳柏惟很失望，加上陳柏惟總是會忍不住要講話，但一講話就破功，「我相信陳柏惟會繼續衝刺，讓罷免過關」。