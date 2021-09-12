台東大學師生「潛」進綠島，進行「海洋文化與遊憩探索」跨領域課程。（台東大學提供／莊哲權台東傳真）

台東大學師範學院27位師生9月初首度「潛」進 綠島，進行跨領域課程教學，學生們跳離平常學習的舒適圈，以「非遊客」視角切入觀光產業，觀察及記錄綠島，歷經10天課程，完成4部結合田野調查及海洋探索的主題短片，學生們收獲滿滿。

台東大學師範學院辦理「海洋文化與遊憩探索」跨領域課程，並結合該校USR計畫人才培育的無動力海洋運動培力，由計畫共同主持人溫卓謀擔任召集人，與文休系老師鄭肇祺共時授課，帶領27位師生及場域學員「潛」進綠島，深入認識當地觀光產業、海洋遊憩、在地文化及環境議題等內容。

校方表示，移師綠島作為課程教學現場，對於師生是1次充滿驚喜挑戰的經驗。學生跳離平常熟悉的場域及舒適的校園，進入陌生的綠島以「非遊客」視角觀察及記錄綠島。

課程期間，師生們訪談潛水教練、在地居民、外地旅客、旅居青年及新住民等，以不同的角度理解綠島在地發展，在潛水訓練課程中，合力清除卡在珊瑚礁的廢棄漁網，也藉此探究海生動物議題，瞭解動物的生存權。

學生王欣恬表示，若以一般旅客身分來綠島學潛水，就不會那麼深入認識到綠島居民，更不會意識到旅客所帶來的垃圾問題。

歷經10天的課程，也由數媒系剪輯特效專家林智祥，指導學生合力完成「台東海洋與島嶼觀光」4支成果影片，以不同視角認識綠島生態、文史和海底世界，及探討疫情前後的生態、生計、遊客各個層面所面臨的問題，希望保護豐富的海洋生態從你我做起，讓後代子孫也感受大海的美好魅力。