香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（東網）

大陸去年二月推出「健康碼」平台，協助追蹤確診個案，有助控制疫情避免擴散。香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨（11日）表示，香港應考慮設立「健康碼」制度，萬一出現確診個案都可及時追蹤，呼籲港人不須太憂慮行蹤隱私問題，新加坡也有相關制度，要求入境旅客必須下載應用程式。

大陸早在去年二月便開始推出健康碼平台，人員登記、健康自查上報、發燒門診查詢、口罩預約購買、疫情資訊即時發布等多類服務，全都一起包辦。

許樹昌表示，香港至今未推行健康碼，也許因為與大陸文化不同，而且香港過去也沒有實施手機實名制等措施。他指出，除了大陸，新加坡也有推行健康碼，用來追蹤遊客，萬一旅遊期間有什麼問題，當地政府都可以聯絡到旅客。

許樹昌呼籲，香港人不須擔心健康碼會追蹤市民行蹤，現在疫情在全球大流行，健康碼是安全方法，一旦有確診個案便可及時追蹤。