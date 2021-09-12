「漢光37號演習」實兵操演，明天（13日）正式登場，連續5天4夜在全台各作戰區，不間斷地進行；在海、空域及本外離島地區「異地同時」實施，今年因防疫，規模縮小，部分科目如動員後備軍人8000參演等取消。演練重頭戲是15日進行「屏東佳冬戰備道」科目。此外，因遇颱風，國軍「作戰兵力隨即轉用救災兵力」，再由「救災兵力投入演訓」，同時兼顧防疫、救災及演訓，意外驗証國軍兵力調度能力，且更符戰場實景。

這次漢光受到疫情影響，延至13日至17日，循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，其中，13日、14日先進行整體防空、戰力保存的戰術作為；15日進行「屏東佳冬戰備道」，也是此次漢光演習的亮點；16日將進行重砲射擊，展現國軍反登陸戰力。

這次演習課目採「實兵、局部實彈」，依戰時景況設計，本來規畫置重點於強化平戰轉換、指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰備跑道戰機起降、聯合反登陸作戰、常後一體及聯合國土防衛作戰等，因防疫考量，演習規模縮小，而平戰轉換，常後一體等操演科目取消。