國民黨籍立委林為洲稱為縣市合併升格是為選舉考量，遭到民進黨立法院黨團總召柯建銘反駁，認為若合併升格新竹市長林智堅不能選，當初桃園縣長吳志揚支持桃園升格直轄市，但吳照樣參選。對此爭論，國民黨籍新竹市議會議長許修睿表示，桃園市單一縣市升格，沒有與外縣市升格合併問題，吳志揚也並非兩任屆滿在桃園選第三任。

許修睿表示，桃園縣升格第六都，是2010年人口突破200萬之後，隔年依據地方制度法，先準用直轄市編制，2012年再向行政院申請升格，直到2014年才成功改制為直轄市。且桃園是單一縣市升格，沒有與外縣市合併的問題，與新竹狀況不同。

許修睿說，桃園在人口190多萬之後，當時的縣政府與縣民上下一心，一起努力號召外縣市親友遷籍而實現升格的願望。新竹如果向桃園看齊，比照桃園的做法，才能圓滿，不會引來為一人一黨「量身訂做」的批評。何況，民進黨還想蠻幹，用降低人口數的極端方式修法升格，國人怎能接受如此民主倒車？

許修睿進一步回應柯建銘批吳志揚在升格後參選桃園市長一事，他說吳志揚是在桃園縣長第一任任滿之後參選升格後的第一任市長，並非兩任屆滿直接在桃園選第三任。許修睿認為國民黨格守民主法治的精神，並沒有違反任期制的制度，這與民進黨現在提的選舉利弊得失，是完全不同的的思維與胸襟。