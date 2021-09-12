璨樹北上風雨影響北台灣，然而中南部受到影響有限，也間接影響蔬菜買氣，根據台北果菜市場統計，今(12)日平均價格從昨日每公斤49.4元跌至今天39.7元，為8月上旬西南氣流農損以來首度跌破40元。農委會表示，因為颱風導致承銷人囤貨，但颱風路徑並未登陸，導致買氣不佳造成價跌，預計下周菜價會逐漸回穩。

根據北農統計，今日蔬菜到貨量約1360噸，本日進貨量較昨日減少，量增菜種有小白菜、青江菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、蕃茄、敏豆、玉米、紅蘿蔔等，量減菜種甘藍、大白菜、萵苣菜、苦瓜、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農指出，今天進貨量較昨日減少，是因為受中度颱風「璨樹」影響水門關閉，採購車停車不便，進場承銷人減少，導致買氣轉弱，各菜種行情價格下跌。

指標菜種甘藍(高麗菜)今日到貨量約286噸，價格下跌1元；大白菜到貨量約80噸，價格下跌3元；萵苣菜到貨量約34噸，價格下跌24元；絲瓜到貨量約50噸，價格下跌10元；蘿蔔到貨量約47噸，價格持平。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，本次菜價較低是因為當時颱風來勢洶洶，承銷人因預期心理而囤貨，當時菜價略有小漲，但後來颱風路徑改變往東北角方向移動，大宗蔬菜產區受到的影響並不大，也導致買氣不如預期並影響價格。

姚志旺說，8月上旬中南部豪雨成災，8月中旬元節前一周每公斤蔬菜均價衝破50元，不過復耕至今已可開始穩定供貨，加上9月21日就是中秋節，節前菜價還會略有波動，但預計下周會逐漸回穩到每公斤40元以上，供應理當無虞。