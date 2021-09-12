新北市在板橋推出「青創浮洲」創業空間，提供35戶店面、辦公室物件，及20個週末攤位，開放創業者提出進駐申請，第一年租金為周邊市場行情2成，每坪租金單價約150元起，第二年約5成，每坪租金單價約370元起，7月推出迄今已有約10家創業團隊提出計畫、申請進駐，目前已有8家團隊通過審查。

新北市經發局長何怡明表示，「青創浮洲」創業空間計劃，就是希望以超級優惠的租金，扶植創業團隊在新北茁壯成長，目前規劃3種戶型，包括店面型（約26～60坪）、辦公房型（約34～74坪）及周末攤位型，總計超過50個空間，並以低於市場行情價格，供創業團隊承租，盼能減輕創業者的租金負擔。

經發局指出，截至9月11日，已有10家創業團隊提出計畫、申請進駐；另有10家業者預約現場了解承租空間及超過20家致電詢問詳情。目前已有8家團隊通過審查，包含文創、金融科技及雲端等多元產業。

經發局表示，「青創浮洲」創業空間進駐計畫持續受理中，相關資訊可上經發局網站「企業服務／創新創業／『青創浮洲』創業空間」查詢。