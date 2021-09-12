高雄市楠梓區後勁溪今天上午出現一具男性浮屍，警方接獲報案後趕到現場，經救護人員打撈上岸，發現死者是日前受理的失蹤人口。(警方提供／林雅惠傳真)

高雄市楠梓區後勁溪今天上午出現一具男性浮屍，警方接獲報案後趕到現場，經救護人員打撈上岸，發現死者是日前受理的失蹤人口，經通知家屬指認，確認死者是領有身障手冊的22歲陳姓男子，家屬表示，陳男日前騎機車外出就未返家，檢警後續將相驗釐清死因。

楠梓分局後勁派出所於今天上午8時25分獲報，指楠陽陸橋下後勁溪中有一浮屍，員警到場後通知119救護人員將屍體打撈上岸，發現死者是22歲陳姓男子，經救護人員判斷死者已無呼吸心跳，明顯死亡多時，故未施予急救也未送醫。

警方表示，日前曾接獲死者家屬報案協尋，指出陳姓死者未攜帶手機自行騎車外出後，就未返家，外出期間均未與家人聯繫，今日遭人發現溺斃於後勁溪中。

警方調查，陳姓死者領有身障手冊，高中畢業後就未升學，平日有服藥並由母親照顧，家人擔心他外出未返發生意外，獲悉溺斃消息傷心欲絕，詳細死因需待地檢署檢察官相驗後釐清。