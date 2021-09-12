璨樹颱風影響 立榮航空13日取消澎湖-嘉義航班 17:352021/09/12 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立榮航空明(13)日除澎湖-嘉義B7-8662取消。（圖非當事班機，立榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受璨樹颱風影響，立榮航空明(13)日除澎湖-嘉義B7-8662取消，其餘高雄、台南、嘉義、台中往返各離島航班均正常起降。 11:00前由松山機場出發航班及12:00前飛往松山機場航班皆取消，其餘航班維持正常起降。 此外，立榮航空將增開澎湖-松山B7-9372 加班機以疏運旅客。最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用立榮航空網站或APP查詢。 颱風天北北基停班課 柯文哲：中午後不要外送 楊丞琳旺夫星運Up 李榮浩開巡演忙翻 #立榮航空 #嘉義 #航班 #澎湖 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助劫機犯登機 美地勤內疚20年 04:102021/09/12 話題觀察 人事異動站 9月3日至9月9日 04:102021/09/12 專題周報 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 12:202021/09/11 生活 NBA》史上首位落選球員進名人堂 班華勒斯激勵人心 11:122021/09/12 體育 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 棄江保朱？江啟臣：沒信心者的操作 04:102021/09/12 焦點要聞 竹縣板凳電影院限量紀念板凳 縣長楊文科抽出百位幸運得主 13:222021/09/12 寶島 海運11航線停航 國內班機取消141架次 10:412021/09/12 生活 911恐攻20年》造訪3處墜機地 拜登低調悼念911 14:342021/09/12 國際 外甥低調娶吳宗憲二女兒 朱立倫包「吉祥數字」現身祝福 15:492021/09/12 娛樂 鼓勵e閱讀 澎湖首座 數位愛的書庫啟用 04:102021/09/12 地方新聞 生活熱門新聞 北市餐飲人員確診 麥當勞證實：林森三店已閉店消毒 - 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 - 生活 眼鏡蛇闖住宅 大膽婦溫柔勸離 結局網全看傻：哄小孩？ - 生活 璨樹海陸警解除時間曝 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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