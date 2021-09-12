因受璨樹颱風影響，立榮航空明(13)日除澎湖-嘉義B7-8662取消，其餘高雄、台南、嘉義、台中往返各離島航班均正常起降。

11:00前由松山機場出發航班及12:00前飛往松山機場航班皆取消，其餘航班維持正常起降。

此外，立榮航空將增開澎湖-松山B7-9372 加班機以疏運旅客。最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用立榮航空網站或APP查詢。