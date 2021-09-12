璨樹颱風直撲蘭嶼，就連水塔也被吹落。 （小馬提供）

璨樹颱風直撲，蘭嶼一片狼籍。 （小馬提供）

璨樹颱風直撲，蘭嶼一片狼籍。 （小馬提供）

台東縣卑南鄉利吉村香蕉園倒伏一大片。（民眾提供）

璨樹颱風帶來的17級強陣風橫掃蘭嶼，昨天晚間7點多風狂雨驟，威力驚人，經過6、7個鐘頭的肆虐，全島大停電，屋外盡是物品掉落的巨響，就連臨時搭建的衛生所檢疫站也被吹垮，許多人徹夜難眠，到今日下午尚500多戶未能恢復供電，台電全力搶修中。

中颱璨樹侵襲，蘭嶼首當其衝，族人說，11日晚上7點半左右颱風進來，狂風大雨吹斷電線，全島大停電，在黑暗中只聽到鐵皮屋被吹得嘎嘎作響，不時傳來物品掉落的轟隆巨響，大家緊閉門窗，不敢出門，度過驚恐的夜晚，直到12日凌晨1點多，風雨稍歇。

族人早上醒來完全傻眼，馬路上有被吹落的水塔、倒塌的工寮、機車東倒西歪、環島公路路樹倒塌滿是泥濘，衛生所臨時搭建的檢疫站鐵皮也不能倖免，街道一片狼籍，不過族人說，蘭嶼人經歷過大風大浪，這次的颱風算「還好」。

中颱璨樹也造成台東縣共2萬多戶停電，台電天亮後立即動員全力搶修，稍早已降為1594戶，而蘭嶼共有1437戶停電，台電派員全力搶修，到昨天下午為止還有500多戶未恢復供電。

此外，岸巡綠島安檢所今日上午0928時巡視南寮港區發現1艘漁船受颱風影響，船艙破損出現進水情形，隨即通知船主上架維修。

而在農損部分，僅卑南鄉利吉村有3分地約700多株香蕉倒成一片，至於東河鄉文旦柚都已經在颱風前成搶收，農民感到慶幸。

颱風遠颺，台東地區一早已無風雨，甚至陽光露臉，縣長饒慶鈴在臉書貼文說，許多朋友報平安，也回報農作物損失不大，但是海面還有颱風外圍環流恐會進來，提醒鄉親隨時注意天氣資訊。