日前日本一名網友到動物園中，拍攝到一隻馬來熊的逗趣影片，只見牠走進室內玩水桶，期間背後的柵門卻突然關上，讓牠嚇得急忙跑過去阻擋，不過由於牠一連串的行為都和人極為相似，所以不少網友都開玩笑叫「工讀生快出來」。

根據日本媒體報導，日本一名喜愛動物的網友池田米造，經常會到位於名古屋的「東山動植物園」拍攝動物影片，其中最博得他歡心的就是一隻名叫「馬丁（マーチン）」的馬來熊，因為馬丁常常會做出一些逗趣又可愛的行為，這也讓牠成為園區內最受歡迎的動物之一。

日前池田先生再度拍攝到馬丁的有趣影片，只見牠緩慢地走進室內，並站起身開心地玩起吊掛在半空中的藍色水桶，沒想到正玩得起勁的時候，牠身後的柵門卻突然關了起來，馬丁雖然嚇了一大跳，但反應非常迅速，立刻飛奔過去用全身阻擋柵門關閉，把門推開以後還不放心地四處張望，全程的行為反應都和人類十分相似。

網友們看到影片後也都覺得非常神奇，紛紛留言：「工讀生快把布偶裝脫下來，我已經看見拉鍊了！」、「這確定真的不是人假扮的嗎？」、「不管重看幾次影片，我都覺得裡面是人」；此外還有人發現，影片最後馬丁像是心虛一樣緩緩放下前腳，改用四肢爬行，紛紛笑說：「最後牠居然一副『完了，被他們發現我在直立行走了』的樣子」、「熊：糟糕！我現在是熊啊！」。