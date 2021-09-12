現在是除權息旺季，以相當受存股族歡迎的中華電信為例，8月底除息4.306元，存股族都知道要將領到的股息加碼投入，但應該領到就加碼？還是有更好的加碼時機？存股達人股魚表示，像中華電這類定存股，可以先找出最近幾年的殖利率，取一個平均值，等股價跌到平均殖利率的時候就加碼，另外還有一個加碼時機，就是大盤大幅回檔的時候，也是中長期存股降低持股成本最好的時機。

不少散戶陸續加入存股族的行列，很多人都說，領到股息不能全花掉，應該加碼再投入股市，才能使小錢變大錢，不過，從除息到實際現金股利入袋，往往還有一段時間，到底應該什麼時候加碼才划算？股魚在《理財達人秀》節目中表示，通常存股族拿到股息後有3種常見的作法，第一就是直接買進原本的股票，第二是分批買進，第三則是等大跌時買進。

股魚分析，由於從除息到領到股息可能有1個月的時間，在這段時間原本的股票可能已經填息，如果以第一種方式直接投入，可能反而增加持股成本；如果是第二種的分批買進，雖然可以分散投入成本，但可能會面臨股價下跌不敢買，股價漲上去又買不下手的投資情緒；至於第三種等大跌時買進，往往會遇到手上持股也遭遇虧損，必須克服心理障礙才能加碼。

雖說投資沒有標準答案，股息到底該何時加碼呢？股魚分享他的撇步表示，首先，運用殖利率找出合理價格，等待適當時機，例如最著名的定存股中華電，從近年的殖利率來看，當殖利率來到4.5%左右時，便是不錯的加碼時機點；另外還有一個加碼時機，就是大盤大跌的時候，都是做中長期的存股降低持股成本最好的時間點，就像5月台股指數大跌近2500點，8月大跌近1500點時。

中華電8月25日除息，每股配發現金股利4.306元，預計將在9月28日入帳，約29萬股東將收到334億元的現金股利元，目前仍貼息。

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