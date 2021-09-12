振興五倍券即將上路，永豐銀行公布五倍券早鳥優惠方案，卡友至永豐專屬網頁完成綁定與限量登錄，並在今年底前刷永豐卡於特店分期消費振興券，可享10％豐城購物金回饋（最高500元）；再加上信用卡合作通路加碼回饋、新戶首刷贈購物金等好禮，價值5000元振興券可升級加碼至6400元，享28％超值回饋。

豐銀行表示，全民防疫帶動行動支付商機，為鼓勵民眾以數位綁定振興五倍券，永豐銀行將於9月22日開放限量一萬名永豐卡友進行綁定與登錄，並於10月10日起再提供限量一千名新戶綁定永豐卡消費振興券優惠；自今年10月8日振興券正式開始使用起算，卡友於今年12月31日前在符合振興券消費的永豐銀行特店刷卡分期交易，可獲得早鳥優惠加碼10％豐城購物金，每卡戶最高500元，後續可至豐城導購平台連結200多家網路商家消費使用。

綁定永豐信用卡消費振興券，還可再享各卡別的指定通路加碼回饋；若是新戶申辦指定永豐卡，核卡後30天內綁定6大行動支付[4]刷3筆不限金額或一般刷卡消費3筆各滿599元，可再獲豐城購物金500元。以新戶申辦永豐SPORT卡為例，包括早鳥優惠回饋10％、通路加碼最高回饋8％以及新戶首刷禮10％回饋，總計最高回饋28％。