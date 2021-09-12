基隆市一名國中少女透過網路交友結識了一名30多歲的廖姓男子，兩人迅速發展成男女朋友關係，在相約出遊時，兩人於車上情不自禁發生性關係。基隆地檢署近日審結，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪將廖男起訴。

檢警調查，廖男現年30歲，為一名廚師，2021年7月間透過臉書認識了仍在就讀國中的少女，而廖男說話幽默，照片也相當帥氣，因此兩人在網上相談甚歡，火速發展成男女朋友關係，幾日後，廖男要求少女傳送裸體照給他，少女照做回傳了數十張裸照。

檢警指出，同月中廖男與少女相約出遊，情侶倆突然興致上來，在車上確認過眼神後，就開心「連結」了一回。過後，少女疑似認為廖男冷落她，便將發生性關係的事告訴社工，案經社工通報家長與校方，全案才曝光。

廖男到案後，坦承犯行，案經檢察官偵訊，認定廖男要求少女拍攝裸照、在車上發生性關係等行為，已涉犯兒童及少年性剝削防制條例，依法將其起訴。

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